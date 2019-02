Azbest w warszawskich rurach wodociągowych. MPWiK: Woda jest bezpieczna

W następnych krokach Lasocki wysłał zapytania dotyczące tego, w jakich dzielnicach znajdują się rury azbestowe, kiedy zostaną one wymienione i czy miasto zabezpieczyło już środki na modernizację instalacji. MPWiK nie ustosunkowało się jeszcze do tej interpelacji w sposób konkretny, natomiast zaprezentowali swoje stanowisko ogólne. Ich zdaniem woda nie zagraża warszawiakom , a rury mają być sukcesywnie przebudowywane. Kiedy? Tego nie udało się ustalić.

Na antenie Radia Warszawa głos zabrała w tej sprawie zabrała również Marta Pytkowska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego i Kanalizacyjnego.

- Kranówkę możemy pić spokojnie. Jest smaczna i bezpieczna. Zachęcam do picia wody z kranu – powiedziała.

Redakcja Naszemiasto.pl przesłała do MPWiK zapytania dotyczące azbestu w rurach wodociągowych. Poprosiliśmy również o komentarz, na jakiej podstawie MPWiK wydało opinię, że azbest w rurach wodociągowych nie zagraża jakości wody. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Azbest w twoim domu

Co ciekawe, równolegle trwa akcja Urzędu m.st. Warszawy o nazwie Azbest w twoim domu i otoczeniu. Władze poinformowały, że azbest może znajdować się w elewacjach, pokryciach dachowych, podłogach z PCV i właśnie przewodach kanalizacyjnych.

Warszawiacy muszą sprawdzić stopień zużycia materiałów zawierających azbest i określają, jak szybko należy je wymienić bądź usunąć. Mocno uszkodzone wyroby azbestowe mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie domowników oraz środowisko. Obowiązkowe zgłoszenia przyjmowane są w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców i stołecznym Biurze Ochrony Środowiska – informuje urząd miasta.

Osoby, które nie są pewne, czy w ich środowisku znajduje się rakotwórczy azbest, mogą skorzystać z pomocy pracowników WOM-u. Co więcej, miasto dofinansowuje wymiany elementów azbestowych, pokrywając nawet do 100 procent kosztów. Wnioski o dotację do inwestycji realizowanej w tym roku można składać do 31 marca w Biurze Ochrony Środowiska.