Badanie techniczne auta - idą zmiany. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy, która może sprawić, że będzie trudniej zrobić przegląd

Przez 40 minut kontroli stanu technicznego pojazdu diagności będą sprawdzać m.in. działanie wszystkich świateł, światełek, a nawet wycieraczek. Jeśli więc okaże się, że nie działa np. żarówka podświetlająca numery rejestracyjne pojazdu albo działaczki nie działają płynnie, to przegląd nie będzie podbity.

O wiele trudniej będzie też umówić się z diagnostą na naprawienie usterki po podbiciu przeglądu.

Na stacjach diagnostycznych pojawią się kontrolerzy, a ich wizyty nie będą już zapowiadane. Jeśli diagnosta "przepuści" samochód z niedziałającą wycieraczką, czy szwankującym nawiewem otrzyma karę w wysokości 2 tys. zł. Co więcej... kara ta ma dotyczyć pojedynczej usterki. Jeśli więc, będą dwie usterki w samochodzie, na które diagnosta "przymknie oko", otrzyma karę w wysokości 4 tys. zł.

Dlatego też eksperci oceniają, że o uzyskanie pozytywnego wyniki badania technicznego pojazdu będzie o wiele trudniej. Diagności będą swoją pracę wykonywać drobiazgowo i szczegółowo obawiając się kolosalnych kar.

Badanie stanu techniczego pojazdu - jak długo jest ważne?

Zasada, co do tego, że badanie techniczne pojazdu będzie miało odbywać się raz w roku, nie ulegnie zmianom. Zmieni się natomiast, co innego.

Dziś, jeśli termin ważności badania technicznego przypada na 25 listopada, a wykonamy je 20 listopada, to badanie w kolejnym roku będziemy musieli wykonać je do 20 listopada (mamy równy rok od daty podbicia przeglądu na wykonanie kolejnego przeglądu).

Jeśli nowelizacja ustawy wejdzie w życie, to wykonując badanie techniczne 20 listopada, mając je ważne do 25 listopada, to liczymy rok od ostatecznej daty ważności przeglądu - czyli w kolejnym roku również będziemy musieli wykonać je do 25 listopada.

Badanie techniczne pojazdu po termienie - jaka kara?

Według nowego projektu ustawy mają też wzrosnąć kary dla spóźnialskich. Jeśli na przegląd przyjedziemy 45 dni po terminie ważności badania techniczego pojazdu, to kierowca będzie musiał dopłacić połowę stawki przewidzianej za badanie techniczne stanu pojazdu. Cena badania techniczego pojazdu wynosi 99 zł. Przekraczając 45 dni od terminu ważności przeglądu zapłacimy 148 zł.

