„Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”. Uczniowie mazowieckich podstawówek pokazali, jak walczyć ze smogiem

– Smog to dziś poważny problem, a jakość powietrza na Mazowszu pozostawia wiele do życzenia. Spaliny samochodowe czy też złej jakości opał powodują, że do atmosfery dostają się trujące substancje, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, jak duże znaczenie zarówno dla środowiska, jak i dla nas samych ma ich postawa. Stąd pomysł na realizację tego konkursu – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe. Zadaniem uczniów klas I-III było wykonanie plakatu ekologicznego z hasłem, a uczniów klas IV-VI – komiksu. Natomiast uczniowie klas VII-VIII musieli napisać wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki. W nadesłanych pracach dzieci przedstawiały nie tylko problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, ale też jego skutki. Wskazywały również działania, jakie należy podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez gospodarstwa domowe.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1300 uczniów z 450 szkół podstawowych z Mazowsza. Komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów oraz przyznała 9 wyróżnień. Nagrodzeni zostali także opiekunowie laureatów i osób wyróżnionych oraz szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do III etapu konkursu (w sumie 18 placówek oświatowych). Wśród nagród, które otrzymali najlepsi znalazły się: karty podarunkowe, gry oraz materiały plastyczne.