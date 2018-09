Bagno na stacji Warszawa Włochy. Miało być nowocześnie, a ludzie taplają się w błocie [ZDJĘCIA]

Nowa linia, warta 285 milionów złotych, została otwarta w poniedziałek, 24 września. Po roku pociągi znów wróciły na trasę do Grodziska. Zdaniem kolejarzy stamtąd do Warszawy Zachodniej jedziemy teraz pięć minut szybciej.

Jeszcze przed otwarciem okazało się, że w Pruszkowie rozkopana jest cała stacja (nie ma nawet oświetlenia!), przejść podziemnych brakuje m. in. w Milanówku czy Ursusie. Źle jest także na stacji Warszawa Włochy – mimo że to tam PKP zorganizowało konferencję inaugurującą otwarcie trasy.

- Prowizoryczne dojście wiedzie przez kałuże (plac budowy) albo przez tory kolejowe, po których odbywa się intensywny ruch pociągów. Czy ponad rok to za mało, aby wyremontować tunel? - pisze do nas pan Kazimierz.

Rzeczywiście tunel jest wciąż rozkopany. Na miejscu podróżni grzęzną w błocie. Żeby dojść na peron muszą przejść przez tory, po których pędzą pociągi dalekobieżne.

W komunikacie od PKP czytamy: „Docelowo będzie przejście podziemne. Wykonawca kończy prace”. Sprawa zbulwersowała nie tylko mieszkańców, ale także władze dzielnicy. - Przejście na perony jest nieutwardzone i nawet po drobnych opadach staje się przeszkodą nie do przejścia - pisze burmistrz Włoch Michał Wąsowicz. Dalej tłumaczy, że należy oddzielić drogę dla pieszych od ulicy dla samochodów.

- Wykonawca poprawił dojście do peronów. Jest dodatkowe wejście i wygodniejsze dojście na peron nr 2. Przepraszamy za poniedziałkowe kłopoty. Dziękujemy za przekazane informacje, dotyczące zmian w organizacji dojść i oznakowania – napisali kolejarze w popołudniowym komunikacie. Zmiany nie wszystkim przypadły do gustu. - Dziś pojawiła się kładka na peron 1. Nie widać żadnych prac przy tunelu - denerwuje się pan Kazimierz. Błoto przed stacją zostało. Pasażerowie, szczególnie w deszczowej pogodzie, nie mają łatwej drogi. Wielu z nich zastanawia się, czy przy intensywnych opadach tymczasowe przejście się nie rozpłynie.