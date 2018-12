Banino, czyli kaszubski przystanek sportowej akcji "SKS on Tour"

Mikołajki to dobry dzień, na to by sprawić sobie prezent. Ten dostały dzieci i młodzież, które przyjechały do podgdańskiego Banina. To właśnie tam w dużej hali sportowej szkoły podstawowej odbył się kolejny przystanek cieszącej się coraz większym powodzeniem akcji „SKS on Tour”. To, że w szkole jest sportowe święto było widać już z daleka. Przed banińską placówką szkolną zaparkowały liczne autokary, które przywiozły młodych uczestników na te szczególne zajęcia sportowe. Do Banina przyjechały dzieci z Pruszcza Gdańskiego, Miszewa, Żukowa i kilku innych pomorskich miejscowości. Nikt nie żałował swojej decyzji, bo baniński przystanek „SKS on Tour” odbywał się w szczególnej mikołajowej scenerii, w której oczywiście dominował kolor czerwony. Młodzi sportowcy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale także sprawdzić swoje umiejętności, braki i predyspozycje na kolejnych stacjach. Bo te zajęcia nawiązywały do dawnych SKS-ów czy uczciwie prowadzonych lekcji wf. Różniły się jednak, tym, że nikt nikogo nie oceniał, nie krzyczał czy popędzał. W sali panował gwar i olbrzymia radość, bo dzieci czuły się tu znakomicie. Kiedy w pewnym momencie wystąpiła... awaria zasilania, to miało się wrażenie, że nikt tego nie zauważył, bo wszyscy nadal świetnie się bawili, wszystkie sportowe stacje w hali były oblegane przez grupy małych sportowców.

Autorytet, ważna rzecz

Organizatorzy zadbali także o to, by dzieci mogły swoją sprawnością pochwalić się przed znanymi sportowcami, a nic tak nie motywuje jak obecność gwiazd sportu. W Baninie spotkaliśmy Pawła Kołodzińskiego, mistrza Polski i olimpijczyka z Londynu w żeglarskiej klasie „49”.

- Przyjechałem na zaproszenie organizatorów „SKS on Tour” aby pobyć z dzieciakami, zainspirować je do ruchu, żeby trochę pokibicować, więc odmienić trochę nasze role, bo to zazwyczaj nam się kibicuje. Widzę, że się dobrze bawią, fajnie rywalizują, ale będzie jeszcze lepiej, jeśli nauczą się nowych umiejętności, a tutaj mają takie możliwości - mówi Paweł Kołodziński, także kandydat (wraz z Łukaszem Przybytkiem) w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” na Najlepszego Sportowca Pomorza w 2018 roku.

- Pamiętam z dzieciństwa jak wiele godzin spędzałem podczas SKS grając w siatkówkę czy koszykówkę. Byłem zachwycony tamtymi zajęciami, dlatego uważam, że ta forma promocji ruchu wśród najmłodszych jest kapitalna. Oby jak najwięcej szkół jej doświadczyło - dodaje Kołodziński.

„Kaszubski Tur” też kibicował

Po sąsiedzku Banino odwiedził Andrzej Wroński, jeden z najlepszych polskich zapaśników w historii, dwukrotny mistrz olimpijski z Seulu i Atlanty.

- Trudno sobie wyobrazić lepszą promocję sportu niż to co się tu dzieje - mówi Wroński. Jego zdaniem ważne jest to, by dzieci jak najwięcej ćwiczyły, także w godzinach lekcyjnych.

- Z tego co zauważyłem to jest problem do rozwiązania przez dorosłych, czyli rodziców, którzy dają swoim dzieciom bez zastanowienia zwolnienia z wychowania fizycznego. Nie tędy droga - zauważa legendarny zapaśnik Kaszub. Trzeba dotrzeć do świadomości rodziców, że tym robią krzywdę swoim dzieciom. To właśnie takie programy jak ten ministerialny „SKS on Tour” ma szanse to zmienić na lepsze. Według Andrzeja Wrońskiego, każdy wysiłek fizyczny, czy ten zwykły rekreacyjny czy bardziej profesjonalny już w klubach sportowych jest sposobem na to by nie bać się zmęczenia, potu, wysiłku.

- Widzę to choćby w swoim klubie w Żukowie, gdzie przychodzą dzieci, które nie potrafią zrobić przewrotu wprzód, a po kilku pierwszych zajęciach już to robią, a niewiele później potrafią zrobić bardziej skomplikowane elementy gimnastyki. Takie akcje jak ta w Babinie to inwestycja w zdrowie młodych Polaków, dlatego tu jestem i z całego serca kibicuje dzieciakom i organizatorom - dodaje Wroński.

Choć większość z uczestników „SKS on Tour w Baninie” na początku spotkania nie wiedziała kim jest zapaśnik i czego dokonał dla polskiego sportu to po chwili wokół niego zaczęły gromadzić się grupki chętnych na autograf i wspólne zdjęcie. Do Andrzeja Wrońskiego podbiegali ci, którzy akurat nie ćwiczyli na swoich stacjach i mieli chwilę odpoczynku. „Kaszubski Tur” nikomu nie odmówił.

Upowszechnić modę na ruch

Sport to zdrowie i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Przynajmniej nie mają je ci, którzy ruszali się w Baninie. Bo to były zajęcia, na których widać było uśmiechnięte twarze dzieci, nie było zniechęcenia, nudy i uczucia robienia czegoś pod przymusem. Na takie zajęcia zawsze chciałoby się patrzeć, a co dopiero w nich uczestniczyć. Ma być ich coraz więcej.

- Ideą stworzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu Szkolny Klub Sportowy jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży - mówi organizatorka „SKS on Tour” w Baninie Magda Ustianowska z Państwowego Instytutu Badawczego, który jest krajowym operatorem programu. Program Szkolny Klub Sportowy finansowo wspierany jest także przez PKN ORLEN. - Prowadzimy zajęcia na co dzień w szkołach, a to co realizujemy w ramach cyklu „SKS on Tor” to są zajęcia dodatkowe, które mają pomóc w zrozumieniu przez dzieci, że aktywność jest nie tylko fajna ale i potrzebna do życia - dodaje Ustianowska.

Dla Państwowego Instytutu Badawczego to także pole do poznania, identyfikowania i wspierania talentów sportowych, czyli pokazywania w jakim kierunku dziecko uzdolnione sportowo mogłoby się rozwijać, jak mogłoby wykorzystać swój potencjał. Zdaniem Magdy Ustianowskiej „SKS on Tour” to promocja nowoczesnych form aktywności, czyli takich które dziś łatwiej trafiają do młodych ludzi. Jedną z takich form są właśnie spotkania dzieci i młodzieży ze znanymi sportowcami, bo to dla uczestników zajęć jest olbrzymią motywacją.

Zaproszenie dla szkół

Program jest cały czas otwarty, można do niego przystąpić. Jak to zrobić? Nasi operatorzy wojewódzcy prowadzą właśnie rekrutację szkół, które chciałyby uczestniczyć w tym programie - dodaje Ustianowska. Każda szkoła może zgłosić się do naszego programu i prowadzić takie zajęcia dwa razy w tygodniu w grupach 15-20 osobowych. Zachęcamy do uczestnictwa, bo ono stwarza możliwość brania udziału w takich akcja jak choćby ta w Babinie. Tu widać, że dzieciaki doskonale się bawią, że jest to dla ich ogromna frajda i - jak sami często mówią - spełnienie marzeń.

Roksana, Dominik i Kasia do Banina na akcję „SKS on Tour” przyjechali z Miszewa

.

- Bardzo podobał mi się speedball, nauczyliśmy się również jak udzielić pierwszej pomocy osobie , która zasłabła, było bardzo fajnie - mówi Roksana. Mi się tu wszystko podobało - dodaje Dominik. Kasi najbardziej podobał się speedball i to, że wszyscy dobrze się bawili. Ich wspólną cechą był szeroki uśmiech na twarzach.

Wojewódzki operator czeka

Patrząc na to co działo się w szkolnej hali w Baninie trudno nie odnieść wrażenia, że to spotkanie ze sportem niesie za sobą mnóstwo wartości. Organizatorzy nie mają co do tego żadnych wątpliwości.

- Tu się tworzy pewna społeczność, która razem bawi się, aktywnie spędza czas, uświadamia sobie jak dobry i ważnych jest ruch dla nich dziś, ale także w dorosłym życiu - mówi Magda Ustianowska.

To, że warto wziąć udział w programie „SKS on Tour” już wiadomo. Co zatem trzeba zrobić? To bardzo proste: wystarczy skontaktować się z wojewódzkim operatorem programu, a kontakt do niego jest na stronie

www.szkolnyklubsportowy.pl. W woj. pomorskim taką rolę pełni Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku (www.wszs.pomorze.pl, e-mail: biuro@wszs.pomorze.pl, telefon: 601 348 843)

Według najnowszych danych Państwowego Instytutu Badawczego w programie bierze udział ponad 348 tysięcy polskich dzieci, to tworzy ponad 17 tysięcy aktywnych sportowo grup. Program jest realizowany we wszystkich polskich powiatach i prawie wszystkich gminach, Zrealizowano w jego ramach już ponad milion zajęć, a prowadzi je ponad 15 tysięcy nauczycieli.

Organizatorem cyklu SKSonTour jest Instytut Sportu

– Państwowy Instytut Badawczy (krajowy operator

Programu Szkolny Klub Sportowy). Informacje

o programie są dostępne na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl .