Bankomat nasion stanął w siedzibie Zarządu Zieleni. Warszawiacy mogą pobierać z niego nasiona i wysiewać kwiaty w mieście

Darmowe nasiona kwiatów

Stołeczny Zarząd Zieleni po raz kolejny uruchomił akcję wspólnego tworzenia łąk kwietnych w mieście. W siedzibie zarządu przy ul. Kruczej 5/11D pojawił się Bankomat Nasion, z którego każdy mieszkaniec może pobrać wybrane nasiona kwiatów, np. maku pospolitego, rumianku, chabru czy maciejki. - Wystarczy wziąć jedną miarkę, znaleźć miejsce do wysiewu, posiać, podlać i czekać aż np. Eszolcja Kalifornijska lub Onętka Kosmosu wykiełkują. Polecamy i zapraszamy do nas - zachęca Zieleń Warszawska. Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Łąki w środku wielkiego miasta

Łąki kwietne pełnią bardzo ważną funkcję w mieście. Korzystnie oddziałują na środowisko przez redukcję gazów cieplarnianych i smogu wpisując się w politykę zrównoważonego rozwoju. Są też schronieniem i źródłem pokarmu dla owadów i ptaków. W przeciwieństwie do ściśle zaplanowanej zieleni, skoszonych trawników i przyciętych drzewek, na łące roślinność może rozwijać się w spontaniczny sposób. Taki obszar należy kosić jedynie 2 razy w ciągu roku. Łąka to też przestrzeń i źródło pokarmu dla zapylaczy – owady mogą się tam skryć także podczas zimy. Rzadsze koszenie to nie tylko oszczędność pieniędzy dla zarządzających łąkowymi terenami, ale też kluczowa kwestia w kontekście ekologii (brak emisji spalin i hałasu). Więcej o łąkach kwietnych przeczytasz tutaj.