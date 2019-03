Bankructwo taniej linii lotniczej. WOW Air ogłosił upadłość i odwołał wszystkie loty. Jakie są prawa pasażerów w tej sytuacji?

WOW Air, tanie linie lotnicze z Islandii, ogłosiły zakończenie działalności. 28 marca (czwartek) przewoźnik poinformował o odwołaniu wszystkich zaplanowanych lotów. WOW Air od 2011 roku obsługiwał połączenia między Islandią a lotniskami w USA i w Europie, w tym letnie połączenia do Warszawy. Samolotami tej linii można było latać ze stolicy do Bostonu, Reykjavíku, Montrealu czy Waszyngtonu.

"Nigdy sobie nie wybaczę, że nie podjęliśmy odpowiednich działań wcześniej"

W związku z rosnącymi cenami paliwa linie miały problemy finansowe. Nie pomagała także konkurencja oferująca bezpośrednie, tanie loty długodystansowe. Zadłużonej spółce nie udało się znaleźć inwestora i dlatego była zmuszona ogłosić upadłość. Z przejęcia WOW Air wycofało się Indigo Partners, podobnie jak firma Icelandair, która rozważała wykupienie islandzkich linii lotniczych w 2018 roku za 18 mln dol. Kilka dni temu nastąpił powrót do rozmów o przejęciu, jednak Icelandair nie zdecydował się na inwestycję.

- Skończył nam czas i niestety nie byliśmy w stanie zapewnić finansowania firmy. Nigdy sobie nie wybaczę, że nie podjęliśmy odpowiednich działań wcześniej - napisał w cytowanym przez Bloomberga liście do pracowników prezes i założyciel WOW Air Skuli Mogensen.

Co mogą teraz zrobić pasażerowie? Jakie mają prawa?

W tej sytuacji pasażerowie, których bilet został opłacony kartą kredytową, powinni skontaktować się z wydawcą karty płatniczej w celu sprawdzenia, czy zostanie dokonany zwrot kosztów biletu.

Pasażerowie, którzy kupowali bilet jako część pakietu turystycznego np. w biurze podróży, powinni zgłosić się do organizatora wyjazdu. To właśnie on musi postarać się o zastępczy lot.

Pasażerowie mogą również starać się o odszkodowania bezpośrednio od WOW Air zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie praw pasażerów lotniczych.

Wizz Air wprowadza taryfy ratunkowe dla pasażerów WOW Air

Przewoźnik zaleca także sprawdzenie dostępnych lotów w innych liniach lotniczych, bowiem niektóre linie lotnicze mogą oferować loty po obniżonej stawce tzw. "taryfy ratunkowe". W związku z zaistniałą sytuacją swoją pomoc zaoferował węgierski Wizz Air.

Pasażerowie WOW Air mogą skorzystać ze specjalnej taryfy Wizz Air obejmującej cztery loty tygodniowo z Rejkiawiku do Londynu-Luton i Warszawy w cenie 79,99 euro. Oferta dotyczy podróży odbywających się do 10 maja 2019 roku. Rezerwacji można dokonywać do 7 kwietnia 2019 roku. Do zakupu niezbędny jest dowód rezerwacji biletu WOW Air na lot z Warszawy lub dowolnego lotniska w Londynie.

