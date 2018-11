Barbórka 2018 Warszawa. Rajd na Karowej. Data, godziny, ceny biletów, parkingi, wstęp [INFORMATOR]

Tegoroczny Rajd Barbórka 21018 w Warszawie odbędzie się w trzech miejscach. Zawodnicy będą pokazywać swoje umiejętności na terenie Autodromu Automobilklubu Polski na Bemowie, na odcinku specjalnym Toru Modlin, a na końcu będziemy mogli zobaczyć ich podczas słynnego przejazdu na Karowej.

56. Rajd Barbórka w Warszawie - nowości

Tegoroczną nowością będzie ceremonia Startu Honorowego - odbędzie się ona w piątek (30.11.2018) o godzinie 20.00 na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia z Karową. Nową atrakcją podczas tegorocznego Rajdu Barbórka będą też znane kibicom z Rajdu Polski loty widokowe helikopterem. Loty odbywać się będą podczas trwania odcinka Bemowo, a bilety są już dostępne w przedsprzedaży (399 zł za 10 minut lotu).

56. Rajd Barbórka 2018 - program

Początek motoryzacyjnych wydarzeń przypadnie już na 30 listopada. W piątek po południu na terenie Autodromu Bemowo będzie można zobaczyć bezpłatnie przejazd załóg odcinkiem testowym.

W sobotę (1.12.2018) zawody rozpoczną się także na Bemowie. Start o godzinie 8.00.

Odcinek Specjalny 2 i Odcinek Specjalny 3 zostaną rozegrane na odcinku Toru Modlin w godzinach między 9.05 a 12.50, a po nich zawodnicy znowu wrócą na Autodrom Bemowo.

Słynne Kryterium Asów od lat rozgrywane jest na częściowo brukowanym odcinku ulicy Karowej. To najbardziej widowiskowy element wyścigu. Przejazdy pokazowe odbędą się między godziną 17.00 a 18.30, natomiast samo kryterium między 18.30 a 21.00.

Barbórka 2018 Warszawa. 56. Rajd Barbórka - gwiazdy

Kto pojawi się w Warszawie podczas Rajdu Barbórka 2018? Na rampie startowej zobaczymy 96 załóg, a wśród nich wystąpią między innymi:

Mikko Hirvonen,

Kajetan Kajetanowicz,

Tomasz Kuchar.

– To dla mnie jedyny w roku start na polskich odcinkach specjalnych, przed własną publicznością, która jest spragniona oglądania samochodu klasy WRC. W taki sposób chcę podziękować im za doping i wsparcie. Po przejeździe ubiegłorocznej Karowej nie chciałem wysiadać z tego auta, nie wiedząc, czy kiedykolwiek do niego wrócę. Ale warto marzyć i pracować. Nie wahałem się długo przy wyborze, mimo świadomości, że charakterystyka prób może faworyzować mniejsze auta klasy R5, czego dowodem są nasze rezultaty na tego typu odcinkach w mistrzostwach świata. To jednak nie ma znaczenia, bo wiem, jak bardzo chcecie oglądać takie samochody w naszym kraju. Za nami krótki, jednak bardzo pracowity sezon, który pokazał silne strony zespołu LOTOS Rally Team. Start Fordem Fiestą WRC jest dla nas wszystkich nagrodą – wypowiada się kierowca LOTOS Rally Team, Kajetan Kajetanowicz.

Do tej pory Rajd Barbórkę wygrywali:

2017,16,15,14,13 – Kajetan Kajetanowicz

2012,10,09,08,07,03 – Tomasz Kuchar

2011 – Bryan Bouffier

2006,05,04 – Leszek Kuzaj

2002 – Michał Nowosiadły

2001 – Krzysztof Hołowczyc

2000 – Janusz Kulig

1999 – Robert Gryczyński

1998,96,95 – Paweł Przybylski

1997,88 – Robert Herba

1996 – Paweł Przybylski

Rajd Barbórka 2018 Warszawa - bilety, ceny biletów

Karnet Kibica 56. Rajd Barbórka 2018 – 69 PLN

Karnet uprawnia do wejścia dla 1 osoby na wszystkie Strefy Kibica na wszystkich odcinkach specjalnych Rajdu Barbórka 2018. Wstęp do Strefy Kibica na podstawie tego karnetu nie upoważnia do wejścia na trybunę podczas OS Karowa. Uprawnia także do wejścia na Serwis zlokalizowany na Bemowie.

Karnet Kibica 56. Rajd Barbórka 2018 – 179 PLN

Pozwala na:

- wstęp na wszystkie odcinki specjalne Rajdu Barbórka

- wstęp do parku serwisowego 56. Rajdu Barbórka

- zajęcia miejsca siedzącego na trybunie żółtej podczas OS Karowa

Karnet Kibica VIP 56. Rajd Barbórka 2018 – 249 PLN

Pozwala na:

- wstęp na wszystkie odcinki specjalne Rajdu Barbórka;

- wstęp do parku serwisowego 56. Rajdu Barbórka;

- zajęcia miejsca siedzącego na trybunie VIP;

- możliwość wstępu do dużego, ogrzewanego namiotu VIP z cateringiem.

Nową atrakcją podczas tegorocznego Rajdu Barbórka będą znane kibicom z Rajdu Polski loty widokowe helikopterem. Loty odbywać się będą podczas trwania odcinka Bemowo, a bilety są już dostępne w przedsprzedaży (399 zł za 10 minut lotu).

Dla kibiców dostępnych jest tysięcy miejsc na trybunach zlokalizowanych w najciekawszych fragmentach OS Karowa. Dwie największe trybuny zlokalizowane są w pobliżu popularnej „beczki”. Ilość miejsc na trybunach jest ograniczona!

Bilety jednorazowe oraz bilety na wybrane trybuny dodatkowo dostępne są w bileterii www.ebilet.pl oraz w sieci salonów Empik w całej Polsce. Bilety można także kupić w Punktach Informacji Kibica:

Barbórka w Warszawie - parkingi

W sprzedaży są także bilety nalepki parkingowe (Parking VIP na Bemowie oraz parking przy OS Karowa na finałowe Kryterium Asów).

Infolinia dla fanów Rajdu Barbórka

Wszystkie dodatkowe informacje dla kibiców wybierających się na 56. Rajd Barbórka można uzyskać na specjalnej infolinii Top Racing dla kibiców: tel. 733 100 702, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 18 oraz w soboty od godz. 11 do 15. Pytania można zadawać także na adres e-mail: barborka@topracing.pl oraz na fanpage’u: RAJD BARBÓRKA (@rajdbarborka).

Oficjalny Sklep Rajdu Barbórka:

Miejsce, w którym możecie nabyć gadżety związane z motoryzacyjnym świętem to strona internetowa: www.topracingshop.pl/firm-por-18-Rajd-Barborka

Zobacz, jak było podczas 55. Rajdu Barbórka w Warszawie: