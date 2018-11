Barwny festiwal i moc atrakcji na Krakowskim Przedmieściu

Marsze, przemówienia i podniosła atmosfera cechowały państwowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętając jednak, że odzyskanie wolności to powód do radości i dobrej zabawy, Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało dla Warszawiaków i osób, które postanowiły świętować w stolicy, rozmaite atrakcje, skumulowane wzdłuż Traktu Królewskiego. I choć w niedzielę już od wczesnych godzin porannych cała Warszawa nabrała biało-czerwonych barw, to Krakowskie Przedmieście w największym stopniu ożyło tuż po godzinie 13.00, czyli po zakończeniu oficjalnych obchodów na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wówczas wystartował Festiwal Niepodległa, a wraz z nim koncerty, różnego rodzaju wystawy, tańce i imprezy dla najmłodszych.

Miłośnicy różnych gatunków muzycznych mogli udać się pod scenę ulokowaną na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego i posłuchać tam wielu różnych wykonawców, począwszy od raperów O.S.T.R., Eldo, L.U.C. z orkiestrą Rebel Babel Ensemble – poprzez zespół Contra Mundum, Bovską, Annę Rusowicz – a na Golec uOrkiestra skończywszy. Ci, którym muzyka zaostrzyła apetyt, mogli skosztować regionalnych potraw z całej Polski. Natomiast osoby z kucharskim zacięciem próbowały przyrządzić własną potrawę, gdyż co godzinę odbywały się warsztaty tworzenia specjałów wybranej kuchni regionalnej.

Z dziedzińca uniwersytetu tego dnia wyruszył również barwny korowód. W jego skład wchodzili m.in. członkowie Zespołu Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”, którzy szli ulicami Warszawy, tańcząc poloneza. – Zachęcamy wszystkich do tańczenia razem z nami. Polonez nadal jest uroczystym tańcem i z okazji 100-lecia niepodległości chcemy ten uroczysty taniec pokazać – mówiła Agencji Informacyjnej Polska Press (AIP) jedna z członkiń „Warszawianki”. Inne, tradycyjne polskie tańce, takie jak krakowiak, oberek czy kujawiak można było poćwiczyć na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod okiem ekspertów z Akademii Tańca Tradycyjnego oraz Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, którzy wystąpili w przepięknych ludowych strojach mieniących się kolorami.

Tego dnia na Krakowskim Przedmieściu był całkiem spory ruch pojazdów czterokołowych. Tym razem nie były to jednak autobusy warszawskiego ZTM, a zabytkowe samochody, które przybyły do stolicy z Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Dużą sensację wzbudziły również ciągnięte przez konie bryczki, powożone przez osoby ubrane w stroje z początku ubiegłego wieku. Jak wyjaśnił AIP Krzysztof Szuster, właściciel Muzeum Powozów MK Szuster, do klimatu dawnych czasów przeniosła nas Polska Grupa Tradycji Powożenia. Szuster zaznaczył, że ruch ten rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie. – Dziś na Krakowskie Przedmieście przyjechali członkowie grupy z całej Polski. Jechali tu znad morza, z gór i z centralnej Polski, żeby pokazać się na naszym wspólnym narodowym święcie, które powinno także poprzez tradycje powożenia jednoczyć nas wszystkich – podkreślił.

W Święto Odzyskania Niepodległości nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych Polaków. Oprócz możliwości oglądania wszelkiego rodzaju zabytkowych pojazdów, całe rodziny mogły udać się na dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych, gdzie rozstawiony był „Namiot dziecięcy”. Dzieci mogły tam posłuchać ciekawych historii dotyczących dziejów naszego kraju, opowiadanych poprzez nawiązanie do najciekawszych i najważniejszych twórców polskiej literatury dziecięcej, m.in. Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Marii Konopnickiej.

W Festiwalu na Krakowskim Przedmieściu wzięło udział ok. 300 tys. osób.