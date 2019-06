Basen Powsin. Po generalnym remoncie wygląda jak nowy

Przebudowany został również budynek sanitarno-szatniowy. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z nowych przebieralni, prysznicy i toalet, a całość jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja prowadzona była od jesieni ubiegłego roku. Kosztowało miasto niemal 9,7 mln zł.

Modernizację przeszły niecki basenu i brodzika, ale też system uzdatniania wody, dzięki czemu stał się on wydajniejszy i bardziej ekologiczny. W Powsinie znajdziemy teraz zjeżdżalnię typu anakonda, a także plac zabaw z wodotryskami i atrakcje dla najmłodszych w brodziku. Ale to nie wszystko. Wokół basenu pojawiła się „plaża” wykonana z desek kompozytowych, liczne nasadzenia i mała architektura

Park w Powisnie zmienia się na naszych oczach.

Poza basenem, na początku roku do użytku oddano gruntownie wyremontowane całoroczne korty tenisowe. W czerwcu ubiegłego roku zakończyła się budowa nowego placu zabaw. Od tamtej pory znajdziemy tam urządzenia do wspinania, piaskownice, huśtawki, karuzele oraz zjeżdżalnie. Plac został też przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

W parku wymieniana była również mała architektura. Pojawiły się w nim nowe ławki, kosze i stojaki rowerowe. Możemy do woli korzystać ze stołów do gry w szachy, brydża, tenisa stołowego i piłkarzyków. Jest też więcej leżaków i stołów piknikowych.

W ubiegłym roku zakończyła się modernizacja placu gier. Największą atrakcją jest tu teraz 18-dołkowy tor do mini golfa. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu, w parku ustawiono także automatyczną toaletę miejską. Znajdziemy tutaj także stację Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo.