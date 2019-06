Basen w Powsinie po remoncie. Wygląda jak zagraniczny kurort. Wkrótce otwarcie

Deweloper buduje mieszkania na wynajem w 140-metrowym wieżowcu

Rewolucja na rynku nieruchomości. Golub GetHouse zbuduje mieszkania na wynajem długoterminowy. Znajdą się one tuż przy dużych centrach biznesowych. - Nasz rynek dorósł do tego typu projektów - mówi przedstawiciel firmy. Co ciekawe, w inwestycjach znajdą się ciekawe części wspólne...