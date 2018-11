Basen za darmo w Warszawie. Godziny otwarcia, adres, rezerwacje

Basen za darmo w Warszawie - Darmowy basen na Mokotowie

Od 17 listopada do 9 grudnia mieszkańcy Warszawy mogą bezpłatnie korzystać z krytego basenu na Mokotowie, przy ul. Niegocińskiej 2A. Na darmową pływalnię można wybrać się w każdą sobotę i niedzielę, w wyznaczonych przedziałach czasowych.

Basen za darmo - godziny otwarcia

Bezpłatne wejście na basen możliwe jest w weekendy o wyznaczonych godzinach. Uwaga - wejście na basen jest tylko na jedną godzinę, po przekroczeniu czasu uczestnik musi dopłacić za dodatkowe przebywanie na basenie zgodnie z cennikiem OSiR Mokotów.

Sobota

Od 15:00 do 16:00 – zapisy tel. 22 4436793

Od 16:00 do 17:00 - zapisy tel. 22 4436793

Od 17:00 do 18:00 - zapisy tel. 22 4436793

Od 18:00 do 19:00 - zapisy tel. 22 325 46 02

Od 19:00 do 20:00 - zapisy tel. 22 325 46 02

Niedziela

Od 13:00 do 14:00 - zapisy tel. 22 4436793

Od 14:00 do 15:00 - zapisy tel. 22 4436793

Od 15:00 do 16:00 - zapisy tel. 22 4436793

Od 16:00 do 17:00 - zapisy tel. 22 325 46 02

Od 17:00 do 18:00 - zapisy tel. 22 325 46 02

Bezpłatny basen na Mokotowie - rezerwacje

Każdy, kto chce skorzystać z darmowego basenu musi dokonać rezerwacji. Zapisy są przyjmowane do wyczerpania wejściówek. Ilość miejsc jest ograniczona - na jedną godzinę maksymalnie może się zapisać 16 osób, które mogą korzystać z dwóch torów na basenie. Jedna osoba otrzymuje 4 wejścia na basen do wykorzystania na kolejne dni w tych samych godzinach.

Darmowy basen na Mokotowie - adres

Basen znajduje się na krytej pływalni OSiR Mokotów ul. Niegocińska 2A. Dojazd możliwy autobusami nr 136, 138, 165, 189, 218, 317, 365. 401, 402 i 504.