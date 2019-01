Baseny Inflacka. W ośrodku zakończył się remont saun ZDJĘCIA

Baseny Inflancka - strefa saun

Zespół basenów przy ulicy Inflanckiej wzbogacił się o nową, wyremontowaną strefę saun. To część działań związanych z rewitalizacją ośrodka. W ramach remontu odnowiono także szatnie, prysznice, a obiekt zyskał nowe rynny przelewowe typu wiesbaden. Jednak częścią najważniejszą jest zespół saun -Ośrodek „Inflancka”, którego początki sięgają lat 60-tych, przeszedł szereg prac remontowych i modernizacyjnych. Teraz do swojej oferty ośrodek włączył również nowoczesny kompleks saun, gdzie mieszkańcy mogą w ciszy, spokoju i przyjemnym otoczeniu zrelaksować się po intensywnym dniu – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

W ośrodku przy Inflanckiej skorzystamy z:

Sauny tureckiej

Sauny fińskiej

Sauna Infrared

Biosauna

Baseny Inflancka - wstęp

Do tej pory Bilet wstęp do fińskiej sauny kosztował 9 zł. Cena ta obowiązywała od poniedziałku do piątku do godziny 17:00. Wstęp w weekendy kosztował 14 złotych i również był jednorazowy. Nie znamy jeszcze nowych cen biletów po oddaniu wyremontowanego obiektu.