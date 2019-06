Baseny Warszawa. Pływania Delfin już działa. Przeszła remont za prawie 12 mln złotych

Pływalnia Delfin po remoncie

Zaprojektowana w 1996 roku pływania została oddana do użytku dwa lata później. Obiekt funkcjonujący przy ul. Kasprzaka 1/3 na Woli. Od wielu lat pozostawał najpopularniejszą pływalnią w tej części Warszawy. Chętnie odwiedzali go nie tylko mieszkańcy dzielnicy, ale także całej Warszawy.Po wielu latach funkcjonowania, Delfinowi potrzebny był jednak generalny remont. Co się zmieniło?