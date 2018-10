Baza K2 w Galerii Północnej

Galeria Północna przy ul. Światowida 17 to pierwszy tak modny adres na północy Warszawy, ale też miejsce pełne rozrywki i lokalizacja ciekawych wydarzeń. W dniach 5-13 października na 1 piętrze Galerii Północnej koło windy panoramicznej powstanie imitacja prawdziwej bazy, w której mieszkali polscy himalaiści podczas Narodowej Wyprawy na K2 - najwyższy szczyt Karakorum i drugi co do wysokości szczyt ziemi. Niezwykle trudny, zdradliwy i piękny zarazem, K2 jest marzeniem zawodowych wspinaczy z całego świata. I jedynym ośmiotysięcznikiem, który ze względu na skrajnie trudne warunki pogodowe i strome podejście na szczyt, nie został nigdy zdobyty zimą.

Wejdź do namiotu i wyobraź sobie, że w otoczeniu ciemności i przejmującego zimna sięgającego -20 stopni spędzasz ponad miesiąc. Przenosisz się do kolejnych baz, wędrówka staje się coraz trudniejsza, a namiot jest Twoim jedynym schronieniem. Tam mieszkasz, śpisz i planujesz kolejne etapy morderczej wyprawy.

W ramach niezwykłej ekspozycji zaprezentowane zostanie wyposażenie, którym od stycznia do marca br. posługiwali się uczestnicy ostatniej Narodowej Wyprawy na K2 – namiot, odzież marki The North Face i sprzęt turystyczny, pozwalające przetrwać w skrajnie nieprzyjaznym środowisku. Ekspozycja zostanie także wzbogacona o wystawę zdjęć z wyprawy, ilustrującą piękno K2 oraz pasję ludzi zmagających się z tak wyjątkowym przeciwnikiem. Partnerami Bazy K2 w Galerii Północnej są marka The North Face i producent membran, firma Gore.

Więcej informacji dotyczące projektu dostępne są na profilu Galerii Północnej na Facebooku:https://www.facebook.com/events/784777391853363/