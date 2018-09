Beauty Days 2018. Międzynarodowe Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne. W programie debaty blogerek, warsztaty tworzenia kosmetyków i konkursy

Remont Lindleya. Kolejne zmiany w organizacji ruchu w tej części miasta [MAPA]

Łucja Mazurek

Zakończył się pierwszy etap prac remontowych na ul. Lindleya. Przywrócona została możliwość dojazdu ulicą Lindleya do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, od strony ul. Koszykowej. Dojazd ulicą Lindleya do Nowogrodzkiej nadal pozostaje zamknięty. A to wiąże się z utrudnieniami....