Będą pukać do 1792 mieszkań gdańskiego falowca i prosić o głos na Pawła Adamowicza

8 sposobów, jak chronić się przed smogiem w domu

Joanna Postrzednik

Smog w Warszawie to temat, który powraca wraz z rozpoczętym sezonem grzewczym. Jak się okazuje szkodliwe pyły również przenikają do do domu, np. przez nieszczelne okna lub drzwi. Na szczęście jest kilka sprawdzonych sposobów, dzięki którym można wyeliminować trujące substancje z ...