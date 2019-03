Będzie nowa organizacja MMA w Polsce. Zajmie się organizacją Freak Fightów. Szef KSW potwierdza

To już pewne. Wkrótce oficjalnie dowiemy się, że na polskim rynku zadebiutuje nowa organizacja mieszanych sztuk walki. Tym razem za wszystkim stoi telewizja Polsat, która chce organizować własne gale tzw. Freak Fightów. W pojedynkach nie będą rywalizować profesjonalni zawodnicy, ale osoby ze świata show-biznesu. Walką wieczoru na pierwszej gali ma być pojedynek Marcina Najmana z Pawłem Trybałą. Jak do tego doszło i co w tym projekcie robi KSW? Otwórzcie galerię, żeby przejść do tekstu.