Będzie ścianka wspinaczkowa, strefa planszówek, stoły do tenisa. Koło metra Świętokrzyska powstanie "Skwer Aktywności Miejskiej"

"Skwer Aktywności Miejskiej przy ulicy Marszałkowskiej" – pod tym hasłem kryje się przetarg na stworzenie przestrzeni sportowej dla młodszych i starszych. Zaplanowano, że skwer będzie mieć kilka stref. Całość ma być dostępna dla niepełnosprawnych.

- W tworzonych tam strefach aktywności każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie tam ścianka wspinaczkowa, strefa planszówek, przestrzeń do zabaw dla dzieci, boiska do piłki nożnej, a także część dla rolkarzy, deskorolkarzy i rowerzystów - zapowiada Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który udostępnił wizualizacje.

Skwer powstanie na placu Defilad, tuż obok skrzyżowania Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Wcześniej Grzegorz Walkiewicz (obecnie radny dzielnicy Praga Północ) proponował przy Zielnej skwer aktywności i zgłosił go do budżetu partycypacyjnego w 2015 roku, jednak pomimo że pomysł został wybrany przez mieszkańców do realizacji, nie udało się go stworzyć.

Firmy, które chcą podjąć się budowy ''Skweru Aktywności Miejskiej'', mogą zgłaszać się do ratusza do 12 grudnia. Urzędnicy chcą, aby skwer był gotowy pod koniec lipca 2019 roku.