Będzie strajk w Biedronce? W całym kraju trwa referendum strajkowe. Czego domagają się pracownicy?

W sklepach sieci Biedronka w całym kraju od stycznia trwa referendum strajkowe . Pracownicy do 15 kwietnia mają czas na zdecydowanie, czy chcą wziąć udział w akcji protestacyjnej w celu poparcia żądań zgłoszonych przez związkowców. Czego domaga się "Solidarność"?

Do tego, by referendum uznać za ważne potrzebna jest co najmniej 50-procentowa frekwencja pracowników. Tymczasem przewodniczący Solidarności w Jeronimo Martins Polska Piotr Adamczak donosi, że nie wszyscy pracownicy mają możliwość zagłosowania. – Zainteresowanie pracowników jest bardzo duże, pomimo tego, że pracodawca robi w naszej ocenie wszystko, aby utrudnić przeprowadzenie referendum – tłumaczy.

Sprawa została zgłoszona do prokuratury, a do czasu jej wyjaśnienia pracownicy sieci Biedronka mogą oddawać głosy w biurach NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju.