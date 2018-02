1 stycznia 2018 w życie weszło nowe prawo wodne, a wraz z nim tzw. podatek od deszczu – opłata za odprowadzanie wody do kanalizacji. Ile zapłacimy w Warszawie i kogo ta opłata dotyczy?

Nowa ustawa ma zagwarantować prowadzenie efektywniejszej gospodarki wodnej na terenie całego kraju, a co za tym idzie utrzymanie niezbędnej ilości i odpowiedniej jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz usuwanie bądź minimalizowanie wszelkich zagrożeń związanych z jej deficytem i nadmiarem. Zarządzanie zasobami wodnymi ma być bardziej oszczędne i choć w nowych przepisach nie ma mowy o sięganiu do kieszeni mieszkańców, istnieją obawy, że koszty podatku od deszczu będą scedowane właśnie na nich.Dlaczego? Podatek od deszczu płacić muszą właściciele dużych budynków o powierzchni ponad 3,5 tys. mkw. oraz ci, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, a w okolicy brakuje kanalizacji deszczowej. Chodzi m.in. o sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny, biurowce oraz spółdzielnie mieszkaniowe . Istnieje duże zagrożenie, że spółdzielnie przerzucą ten koszt na lokatorów, a sklepy na klientów.To oznacza, że w najbliższym czasie mogą po raz kolejny wzrosnąć koszty miesięcznych czynszów oraz opłat ponoszonych przy codziennych wizytach w sklepach. Kwoty jakie poszczególni właściciele będą płacić w ramach podatku od deszczu są dopiero wyliczane. Wpływy mają przynieść milion złotych do rządowego budżetu każdego roku.