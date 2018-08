"Beka z powstania warszawskiego" została usunięta z Facebooka. Sukces oburzonych internautów

„Beka z powstania warszawskiego” (pisownia oryginalna) została usunięta we wtorek 22 sierpnia, po interwencji internautów, namawiających obserwujące je osoby do zgłaszania fanpage'a. Algorytm i pracownicy Facebooka początkowo nie widzieli w niej niczego, co miałoby naruszać standardy społeczności. Jednakże pod wpływem narastającej liczby zgłoszeń portal postanowił zareagować i niezwłocznie zablokował stronę.

W zakładce z informacjami dotyczącymi fanpage'a można było przeczytać, że strona miała charakter prześmiewczy i satyryczny, a stworzyły je osoby, interesujące się historią, szczególnie tą Polską. Publikowane tam posty były, delikatnie mówiąc, skandaliczne. Twórcy wrzucali treści znieważające polskie symbole narodowe, Jana Pawła II i Powstańców Warszawskich.

Stronę polubiło kilkaset osób, których najwyraźniej śmieszyły tego typu treści. Pojawiło się również wielu użytkowników urażonych publikowanymi postami. Głos w sprawie zabrali chociażby znane osobistości, jak Wujek Samo Zło, zachęcający do zgłaszania fanpage'a.

Podobne treści można było znaleźć na fanpage'ach i profilach osób prywatnych. Tak samo do zgłaszania „Beki z powstania warszawskiego” namawiali użytkownicy portalu wykop.pl:



Sprawą zainteresowała się również organizacja non profit Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, która pochwaliła się sukcesem, jakim było usunięcie fanpage'a z Facebooka:

Zgłaszającym udało się osiągnąć cel i strona zniknęła z Facebooka. Co jednak ciekawe, nie był to pierwszy taki przypadek, w którym chciano ubliżyć Powstańcom Warszawskim i Polakom. W 2013 roku istniał fanpage o takiej samej nazwie. Wtedy Polska Liga Przeciw Zniesławieniom zawiadomiła Prokuraturę Generalną o możliwości popełnienia przestępstwa.