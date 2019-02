Benzopiren nad Polską. Trująca substancja w powietrzu

Zresztą, spójrzcie na pierwszą mapkę: miasta, zaznaczone na fioletowo, mają wg. raportu EEA normy benzopiernu przekroczone. Widzicie woj. śląskie? Przypomnijmy: europejskie normy mówią, by benzopiren nie przekraczał 1 nanograma na metr sześcienny. Czas zacząć naprawdę bać się benzopirenu. Tak, to jeden z najbardziej toksycznych składników smogu. Jest rakotwórczy. Tylko czy najlepiej bać się go na podstawie raportu europejskiej agencji środowiska? Oto, co warto wiedzieć o tej rakotwórczej substancji i raporcie.

Andrzej Szczygieł, naczelnik wydziału monitoringu środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach zastrzega, by do raportu podchodzić ostrożnie.

- Dane dla miast są prawdziwe, ale nie powinno się robić rankingu, bo w miastach, gdzie nie ma stacji, również są przekroczone stężenia benzopirenu - mówi. - Ustalamy to na podstawie modelowania, obejmującego cale województwo śląskie.

Zresztą - benzopiren jest wysoki w całej niemal Polsce.

I tu dobrych wieści nie ma, bo stężenie benzoapirenu jest w sezonie grzewczym przy niekorzystnych warunkach pogodowych (o tym za chwilę) przekroczone w całym województwie. Niewielkie wyjątki to miejsca wysoko w górach i skraj województwa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Benzopiren. Jak sprawdzić stężenie?

Chcecie sprawdzić, jakie stężenie benzopirenu jest obecnie w powietrzu? Będzie z tym kłopot. Nie znajdziemy bowiem ani danych dobowych, ani "na teraz".

Oznaczany jest on bowiem w pyle PM10, na dodatek oznacza się go manualnie, a nie za pomocą czujników. Co to znaczy? Że na stacjach pomiarowych w specjalnych skrzyneczkach jest 15 filtrów. Po zebraniu danych, po dobie, filtr automatycznie jest zmieniany. A po 14 dniach pracownik WIOŚ (woj. fundusz ochrony środowiska) zabiera kasetkę z filtrami do laboratorium i tam analizuje się stężenie na tych 14 filtrach. Dlatego na stronie WIOS znajdziecie dane za poprzedni miesiąc (np. są dane za wrzesień 2018), ale jeszcze nie za październik 2018. I wiemy z nich, że do połowy września w Katowicach benzopirenu w powietrzu było mniej niż 1 nanogram, a potem stężenie skoczyło do 4 nanogramów. W Rybniku 22 września było aż 16 nanogramów benzopirenu! W Godowie - 13, a w Żywcu prawie 9.

Ale jeśli wrócimy do stycznia 2017, najgorszego miesiąca ostatnich lat, to w Katowicach, Bielsku-Białej panowało stężenie na poziomie 40 nanogramów na metr sześcienny, a w Rybniku nawet 80! W Żywcu benzopirenu w powietrzu w styczniu 2017 było 70 nanogramów. W styczniu 2018 było już o wiele lepiej, w wielu miastach poziom benzopirenu nie przekraczał kilkunastu nanogramów.

Dobra wiadomość: latem stężenie benzopirenu w woj. śląskim często jest nawet poniżej norm, czyli wynosi mniej niż 1 nanogram. Za to w styczniu, lutym czy marcu, szybuje nawet do 20-30 nanogramów na metr sześcienny! W Pszczynie w styczniu 2017 przekroczył nawet 90 nanogramów! Co mu sprzyja?

Benzopiren a pogoda.

Przekroczone stężenie benzopierunu w powietrzu będzie wtedy, gdy jest sezon grzewczy (bo ponad 80 proc. tej substancji wydobywa się z kominów) i dodatkowo sprzyja mu pogoda: jest zimno, nie ma wiatru ani opadów, a dodatkowo jest mgła. Wówczas jakość powietrza nie będzie dobra.

Benzopiren. Co to jest?

To węglowodory aromatyczne, silnie kancerogenne. Czyli mogą spowodować raka. Mogą też powodować:

– zmęczenie,

– ból głowy,

– utratę łaknienia,

– nerwowość,

– depresję,

– podrażnienia skórne,

– spłycenie oddechu,

– spadek białych krwinek i obniżenie odporności.

