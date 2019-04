Beyond Burger, Krowarzywa. W Warszawie można zjeść wegańskiego burgera, który smakuje i "krwawi" jak wołowina

Więcej białka niż w burgerze wołowym

Beyond Burger to dobrze znany weganom fast-food, który wyglądem, smakiem i teksturą do złudzenia przypomina krwiste mięso wołowe. Burger został wymyślony i opracowany przez firmę Beyond Meat i jest hitem w Stanach Zjednoczonych. W jego produkcję zainwestował sam Bill Gates, Leonardo DiCaprio, a także były szef McDonald’s, Don Thompson. Od dzisiaj można go także spróbować w Warszawie, a konkretnie w lokalach Krowarzywa - na Hożej, Marszałkowskiej i Jana Pawła II.

Imituje mięso, które "krwawi"

Burger imituje mięso do tego stopnia, że "krwawi" jak najprawdziwszy kawałek mięsa wołowego. To zasługa m.in. soku z buraka. W składzie znajduje się tez bób, olej kokosowy, skrobia ziemniaczana i białka grochu.

- Beyond Burger to smak tradycyjnego wołowego burgera w wydaniu 100% vegan, a do tego zawiera mega dużo roślinnego białka. Znajdziecie go w nim aż 20 g! To więcej niż zawiera burger wołowy. Jest sycący i świetny dla sportowców. Do tego przepyszny, nie zawiera GMO, soi ani glutenu. Oferta jest tymczasowa, więc trzeba się spieszyć - informuje restauracja Krowarzywa.