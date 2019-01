Bezdomni i cudzoziemcy będą głosować podczas wyborów? Aktywiści walczą o kolejnych wyborców

Koniec z dyskryminacją bezdomnych?

Wedle obowiązujących przepisów, by dopisać się do spisu wyborców, należy podać adres zamieszkania. To pozbawia prawa do głosowania w wyborach samorządowych osoby bezdomne, których żyje w Warszawie kilka tysięcy. Prawnicy z Kancelarii Zaangażowanej Społecznie "Prawo do Prawa" rozpoczęli kampanię na rzecz zmiany tego stanu rzeczy. - Uważamy, że taka praktyka urzędów uderza w konstytucyjne prawo do głosowania, które jest podstawą demokracji. Takie działanie to także dyskryminacja ze względu na trudną sytuację społeczną - czytamy w apelu aktywistów. - W ten sposób prawa głosu może być pozbawionych nawet kilka tysięcy warszawiaków! Walka z tym problemem powinna być sprawą ponad podziałami politycznymi.

"Prawo do prawa" wystosowała już apel do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, by zmieniła dyskryminujące bezdomnych przepisy. Ich inicjatywę poparły następujące komitety wyborcze: Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejski, komitet Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa i Partia Razem.

#VoteInWarsaw

Ruch Miasto Jest Nasze rozpoczął z kolei kampanię Vote In Warsaw, która ma zachęcić do głosowania w wyborach samorządowych cudzoziemców mieszkających w Warszawie. Mają do tego prawo tylko obywatele państw Unii Europejskiej.

Na specjalnej stronie internetowej **

** każdy mieszkaniec Warszawy, pochodzący z kraju członkowskiego UE, zostanie przekierowany na stronę ministerstwa cyfryzacji, gdzie wygeneruje wniosek pozwalający na dopisanie się do rejestru wyborców w stolicy.