Bezdomni w Warszawie. Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący?

Szacuje się, że w Warszawie przebywa niecałe 3 tysiące osób bezdomnych. Są to dane szacunkowe, bo ostatnie prowadzone badania nie uwzględniały m.in. osób, które "pomieszkują" u osób znajomych, ani tych, których w trakcie badania nie udało się odszukać. Ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych przeprowadzana jest co dwa lata, zimą. Wedle danych ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej osób bez dachu nad głową w 2017 było w całej Polsce 33,4 tysiąca, z czego 4 785 osób przebywało w województwie Mazowieckim. To najwyższy wynik wśród wszystkich województw. Duże miasta jak Warszawa ułatwiają przeżycie dzięki siatce organizacji i instytucji, które pomagają potrzebującym.

Bezdomni w Warszawie - co robić?

Usunięcie osoby bezdomnej z miejsca, które zajmuje bywa często niemożliwe, bo jeśli nie narusza ona przepisów, nie włamała się na cudzą własność, nie jest pijana, ani agresywna, to najczęściej nie łamie prawa. Jeśli osoba bezdomna została wpuszczona np. na klatkę schodową bloku lub kamienicy przez któregoś z lokatorów, to nie łamie ona prawa i nie ma powodów do jej usunięcia. Możemy natomiast przekonać taką osobę do uzyskania pomocy w szeregu instytucji. Gdzie mogą zgłosić się osoby, którym zimą grozi życie na ulicy?