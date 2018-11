Bezdomni z Warszawy zbudowali jacht i chcą wyruszyć w rejs dookoła świata

Jacht marzeń

Budowa jachtu pełnomorskiego rozpoczęła się jesienią 2006 roku z inicjatywy ojca Bogusława Palecznego - twórcy Pensjonatu Socjalnego "Św. Łazarz", który miał zamiar wraz z podopiecznymi opłynąć świat. Mimo jego nagłej śmierci w 2009 roku, budowa statku była kontynuowana. Bezdomni uczestniczący w projekcie wykonali wszystkie prace samodzielnie. Swoje marzenie mogli zrealizować dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców. Projekt jachtu przygotował konstruktor Bogdan Małolepszy. Budowa była pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków, który kontrolował dokumentację i sprawdzał, czy prace są wykonywane zgodnie z planem.

W planach rejs dookoła świata

W sobotę 24 listopada jacht o długości 17 metrów i szerokości nieco ponad 5 metrów został przetransportowany do portu Żerań, przy ul. Modlińskiej 17. Tam będą kontynuowane prace wykończeniowe wnętrza jachtu - malowanie, lakierowanie, naniesienie odpowiednich poprawek. Ma to potrwać do maja 2020 roku, kiedy to zaplanowane jest wodowanie jachtu nazwanego „Ojciec Bogusław”. Kolejnym etapem będzie planowanie trasy rejsu oraz szukanie sponsorów wyprawy. Kliknij w przycisk poniżej, aby zobaczyć zdjęcia jachtu.