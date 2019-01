Bezpieczna Warszawianka 2019. Kolejna edycja najpopularniejszego kursu samoobrony dla kobiet [ZA DARMO]

Pewność siebie, obrona przed napastnikiem, większa sprawność, elementy m.in. krav-magi, ju-jitsu, karate , podstawowa wiedza dotycząca wiktymologii, większa sprawność i lepsza kondycja - to największe zalety udziału w kursie Bezpieczna warszawianka. Te umiejętności wypracowują panie biorące udział w kurs samoobrony dla kobiet organizowanym przez Straż Miejską.

Bezpieczna warszawianka: zapisy i terminy

Kursy będą prowadzone w dwóch obiektach Straży Miejskiej: na Woli i Pradze Płd. Aby wziąć udział w bezpłatnych zajęcia, trzeba się na nie zapisać. Rezerwacji można dokonać 14 i 15 stycznia w godz. od 8:00 do 14:00 pod nr tel. 22 855 33 13.

TERMINY KURSÓW ul. Sołtyska 8/10 (Wola)

Poniedziałki i piątki w godz. 17:00 do 19:00 i od 19:00 do 21:00 oraz środy w godzinach 17:00 do 19:00

21 stycznia do 25 marca (zajęcia poniedziałkowe - dwie grupy)

23 stycznia do 27 marca (zajęcia środowe - jedna grupa)

25 stycznia do 29 marca (zajęcia piątkowe - dwie grupy)

TERMINY KURSÓW ul. Kobielska 5 (Praga Płd.)

Wtorki i czwartki w godz. 17:00 do 19:00 oraz od 19:00 do 21:00