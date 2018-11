Bezpłatny autobus tylko dla bezdomnych. Specjalna linia autobusowa dowozi osoby bezdomne do noclegowni, przychodni i schronisk

Od kilku dni osoby bezdomne mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami linii Mobilnego Punktu Poradnictwa, które kursują każdego dnia między 7 a 12.30 oraz 17 a 21.40. Autobusy na całej trasie zatrzymują się wzdłuż warszawskich noclegowni, schronisk oraz jadłodajni. W środku na bezdomnych czekają streetworkerzy gotowi do tego, by służyć pomocą i poradą, a także umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy.

Kiedy wolontariusze jeżdżący autobusem widzą na przystanku osoby bezdomne, wysiadają z pojazdu, podchodzą do nich z informacją jaką pomoc można zyskać w autobusie i zapraszają je na przejażdżkę. Gdy bezdomny się zdecyduje, wchodzi do pojazdu i tam dalej rozmawia z wolontariuszem, który zachęca go do skorzystania z różnych form wsparcia.

Poza bezpłatnymi przejazdami autobusowymi dla osób bezdomnych, Mobilny Punkt Poradnictwa prowadzi lokal przy Nowogrodzkiej 7. Osoby bezdomne mogą tam przyjść i uzyskać kompleksową pomoc oraz informację o pobliskich noclegowniach, pralniach czy schroniskach. Lokal otwarty jest od wtorku do czwartku w godz. 8-16.