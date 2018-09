Bezpośrednie loty z Warszawy do Miami. LOT uruchamia nowe połączenie

Czytaj też: Nowe połączenia z Polski! Sprawdź, gdzie będziesz mógł polecieć w 2018 roku

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią bezpośrednie połączenie do Miami w połowie 2019 roku, a dokładniej 1 czerwca. Samoloty typu Boeing 787 Dreamliner, w swojej podstawowej wersji mogące pomieścić od 210 do 250 pasażerów, będą startowały z Lotniska Chopina w poniedziałki, środy, piątki i soboty o 12:05. Lot ma trwać 11 godzin i 25 minut. Co oznacza, że na miejscu pasażerowie będą o 17:30 czasu lokalnego.

Jeśli chodzi o powroty, to w te same dni samoloty będą wylatywać z Miami o 20:05 czasu lokalnego, a lądować na Lotnisku Chopina o 12:15 naszego czasu. Obok tras do Los Angeles i Singapuru będzie to więc najdłuższy bezpośredni rejs LOT-u.

Bilety można już zamawiać poprzez stronę internetową LOT-u. W klasie ekonomicznej ceny na 1 czerwca 2019 roku z Lotniska Chopina do Miami startują od 2 802,46 zł. Za powrót tego samego dnia należy natomiast zapłacić 2 629,77 zł.

W swojej ofercie PLL LOT ma 14 połączeń dalekiego zasięgu. Jeśli zaś chodzi o same Stany Zjednoczone jest to szósta trasa do kraju Ameryki Północnej. Rozszerzanie oferty spółki jest możliwe m.in. za sprawą pozyskiwania nowych samolotów. Obecnie w siatce połączeń jest ponad 100 kierunków.

