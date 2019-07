Białołęka, Warszawa. W dzielnicy stanął nietypowy stół dla miłośników piłki nożnej

Teqball na Białołęce

Na boisku Białołęckiego Ośrodka Sportu pojawił się nietypowy stół. Wyglądem do złudzenia przypomina pingpongowy, jednak jest wykrzywiony do dołu, nieco niższy, zamiast siatki na środku ma płytę z pleksi, a do gry używa się tradycyjnej piłki futbolowej. Krzywy stół służy do gry w Teqball - nowej dyscypliny sportu, która bazuje na piłce nożnej. - Na stołach Teqball może grać każdy, zawsze i wszędzie, niezależnie od wieku i płci. Stoły przystosowane są także dla osób niepełnosprawnych, które z powodzeniem mogą praktykować na nich kilka dyscyplin jednocześnie- informuje BOS.