Białołęka wyniki wyborów samorządowych. Kto do Rady Dzielnicy Białołęka? Frekwencja

Kto wygrał wybory samorządowe na Białołęce?

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji w Warszawie. Była ona niezwykle wysoka - 65.10%. Na głos oddało Białołęce 67.57% uprawnionych. Do godziny 17 głosowało 48,21% z uprawnionych do głosowania mieszkańców dzielnicy.

Białołęka - wyniki Rada Dzielnicy

Koalicja Obywatelska, czyli porozumienie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zwyciężyło (jednak nie większością) na Białołęce zdobywając w sumie 37,38 %, co daje w sumie 11 mandatów. Na drugim miejscu znalazło się Stowarzyszenie "Razem dla Białołęki" i otrzymało 22,82 % głosów, co daje 5 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 20,48% i także 5 mandatów. Cztery mandaty trafiły do Inicjatywy Mieszkańców Białołęki, która uzyskała w sumie 19,33%.

Do Rady Dzielnicy dostało się 25 osób: Michał Kozioł, Piotr Smoczyński, Dariusz Ostrowski, Lucyna Wnuszyńska, Marcin Korowaj, Paweł Tyburc, Elżbieta Świtalska, Piotr Oracz, Piotr Knap, Jan Mackiewicz, Anna Majchrzak, Waldemar Kamiński, Bartosz Dąbrowa, Łukasz Oprawski, Piotr Cieszkowski, Waldemar Roszak, Joanna Lubbe, Piotr Gozdek, Filip Pelc, Mariola Olszewska, Piotr Jaworski, Anna Myślińska, Marek Dębowczyk, Michał Jaworski, Danuta Zaleska.

Jak głosowali mieszkańcy Białołęki?

Państwowa Komisja Wyborcza podaje dane cząstkowe z niektórych lokali wyborczych. Przykładowo w Obwodzie 857 (Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3 Białołęka). Rafała Trzaskowskiego poparło 47,71% uprawnionych do głosowania, a Patryka Jakiego 41,60 %.

W tym samym okręgu do Rady Dzielnicy głosowano następująco (wyniki tylko kandydatów, który zdobyli najwięcej głosów):

Maria Rybarczyk (Razem dla Białołęki) - 15,92%

Piotr Gozdek (Prawo i Sprawiedliwość) - 14,96%

Filip Pelc (Inicjatywa Mieszkańców Białołęki) - 13.14%

Aneta Olszewska (Razem dla Białołęki) - 9,2%

Zofia Lubbe (Koalicja Obywatelska) - 9,01 %

Dane z Obwodu 881 (Filia Szkoły Podstawowej nr 154, Sprawna 35a Białołęka)