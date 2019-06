Biblioteka na Koszykowej zostanie zamknięta. Wszystko przez szklany dach

Biblioteka na Koszykowej zamknięta na stałe?

Szczególnie w czasie studenckiej sesji, biblioteka na ul. Koszykowej przechodzi prawdziwe oblężenie. Chętnych, aby zatopić się w lekturze albo zabrać stąd ze sobą książkę do domu nie brakuje jednak przez cały rok. Wszystko wskazuje jednak na to, że biblioteka zostanie wkrótce zamknięta. Wszystko przez szklany dach, przez który wpada za dużo słońca.

Szklany dach jest piękny, doceniają go nawet przyjezdni, jednak, ci którzy mieli okazję być w bibliotece wiedzą, że jest bardzo niepraktyczny. Nie dość, że słońce oślepia czytelników to wnętrze nagrzewa się tak, że zaczyna przypominać saunę. Jest duszo i gorąco. Przy obecnych temperaturach - wprost nie do wytrzymania. Nic dziwnego, że wielu czytelników przeniosło się do innych bibliotek.

Podczas niedawnego remontu zapomniano o zamontowaniu rolet i markiz. Władze biblioteki obiecały już, że się pojawią, ale na czas montażu trzeba będzie zamknąć bibliotekę. W czasie od lipca do końca sierpnia musimy więc korzystać z innych, stołecznej bibliotek. Przewidywany koszt inwestycji to nawet 1 mln złotych.