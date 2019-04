Bieg dookoła ZOO. Popularne wydarzenie wraca do stolicy

Bieg Dookoła ZOO organizowany był w Warszawie w latach 2009-2014. Później zniknął z kalendarza biegowego, ale w 2019 wraca. – Pobiegniemy na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Trasa zostanie poprowadzona w taki sposób, aby duża jej część przebiegała wewnątrz warszawskiego ogrodu zoologicznego, w tym także niedawno wyremontowaną główną aleją – zapowiada dyrektor zawodów, Dariusz Pawelec z agencji Sport Evolution.

– Meta zostanie zlokalizowana w parku Praskim, gdzie na biegaczy i osoby towarzyszące będzie czekać mnóstwo atrakcji. To ma być impreza dla całych rodzin i – zgodnie z naszym hasłem – najweselszy bieg w Polsce, w którym liczy się przede wszystkim dobra zabawa – dodaje.

W zespole siła

Nic tak nie motywuje do wysiłku fizycznego, jak grupa wspólnie ćwiczących osób. Doskonale wiedzą o tym biegacze, którzy chętnie zrzeszają się w lokalnych grupach biegowych, teamach czy klubach biegacza.

Organizatorzy warszawskiego Biegu Dookoła ZOO właśnie do takich grup kierują swoją nową inicjatywę – Wyzwanie Zespołowe: – Nagrodzimy zespoły najbardziej liczne, najszybsze oraz najbardziej hojne dla podopiecznych Fundacji PANDA – mówi Ewa Paciorek, rzecznik prasowy imprezy. – Zgodnie z regulaminem akcji, do rywalizacji mogą przystąpić zarówno osoby już zarejestrowane, jak i te, które dopiero myślą o starcie w naszym biegu. W trakcie rejestracji należy jedynie zaznaczyć „Team Challenge” i wpisać nazwę zespołu w polu „Klub”. A potem oczywiście trenować. Najlepiej w grupie! – dodaje.

Na tym nie koniec atrakcji. Sponsor imprezy, firma Decathlon, nagrodzi bowiem zawodników w najbardziej kreatywnych i zaskakujących przebraniach. Do wygrania będą trzy karty podarunkowe Decathlon o wartości 100 zł każda.

Pakiety Startowe

W skład pakietu startowego Biegu Dookoła ZOO wchodzą: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, pamiątkowy medal z motywem zwierzęcym, koszulka techniczna Kalenji oraz torba ekologiczna z grafiką biegu. Zawodnicy otrzymają też wodę Cisowianka i baton energetyczny Bakal Sport, kupon zniżkowy do Multikina oraz voucher na pływalnię DOSiR Praga Północ. Co więcej, każdy uczestnik imprezy za okazaniem numeru startowego będzie miał również możliwość bezpłatnego zwiedzania ZOO po zakończeniu zmagań sportowych.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniach 23-26 kwietnia w wybranych sklepach Decathlon na terenie Warszawy.