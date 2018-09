Bieg Hutnika 2018 Warszawa. Pomiędzy prętami, pociągami i w błocie. Jedynie takie wydarzenie w Polsce

Rok temu Bieg Hutnika odbył się po raz pierwszy, a inspiracją dla jego organizacji było 60-lecie Huty ArcelorMittal Warszawa i klubu Hutnik Warszawa. Impreza była na tyle udana, że została wybrana przez mieszkańców Bielan sportowym debiutem roku.

- Postanowiliśmy pójść za ciosem i pomóc Hutnikowi Warszawa przy organizacji imprezy po raz drugi. Udostępniamy nasze tereny, produkujemy przeszkody oraz wspieramy w promocji imprezy. Dzięki naszej współpracy, udało się stworzyć wydarzenie unikalne nie tylko w skali Polski, ale być nawet całej Europy - mówi Ewa Karpińska, rzecznik prasowy Huty ArcelorMittal Warszawa. Sama Huta na czas biegu nie przerywa swojej pracy, ponieważ powodowałoby to ogromne straty finansowe. W trakcie zawodów, życie zakładu będzie toczyć się swoim rytmem. Na jego teren wjeżdżać będą nawet dostawy pociągów towarowych. Nagrody, które otrzymają zwycięzcy zostaną wykonane z prętów stalowych wyprodukowanych w Hucie. Najlepsi staną także na najcięższym w tej części globu, ważącym kilkadziesiąt ton, podium, które zostało w Hucie wykonane z kęsów stalowych.

Zapisy wciąż trwają

Uczestniczenie w Biegu Hutnika, to także jedna z niewielu okazji, żeby zwiedzić teren zakładu. Na co dzień jest on niedostępny dla osób, które tam nie pracują i objęty pełnym monitoringiem. Otwiera się tylko na wyjątkowe okazje, a jedną z nich są październikowe zawody, w których udział może wziąć każdy. Pakiety startowe kosztują 139 zł dla dorosłych i 39 zł dla dzieci.

Zobacz wideo zapowiadające Bieg Hutnika 2018: