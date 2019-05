Bieg Łosia 2019. Biegacze ponownie rywalizowali w Puszczy Kampinoskiej [ZDJĘCIA]

Bieg Łosia to siostrzana impreza Maratonu Kampinoskiego, rozgrywanego w październiku. W tym roku organizatorzy przygotowali nową trasę. Miękkie, naturalne podłoże, wspaniała atmosfera i bliski kontakt z naturą powodują szczególne doznania dla biegaczy. Na szczęście, biegaczom dopisała piękna pogoda na tej wymagającej trasie.

Łoś to symbol Kampinoskiego Parku Narodowego. Zwierzę duże, silne, ale wzbudzające pozytywne emocje. Bieg Łosia to naturalna pętla poprowadzona szlakami turystycznymi Parku, o nietypowej jak na standardowe biegi długości ok. 17 km.

