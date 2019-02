Bieg Na Szczyt 2019 LISTA STARTOWA 23.02 Bieg Na Szczyt Rondo 1 WYNIKI

BIEG NA SZCZYT 2019

Bieg Na Szczyt odbędzie się już po raz 9. Warto podkreślić, że jest to nie tylko wydarzenie sportowe, ale także charytatywne. Uczestnicząc w biegu wspieramy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Jest to więc dodatkowa motywacja do wzięcia udziału w tym biegu. Nie tylko możemy sprawdzić naszą formę fizyczną, ale także pomóc dzieciom. Podczas poprzedniej edycji na ten cel udało się zebrać blisko 27 tysięcy złotych!

W 2018 roku w Biegu Na Szczyt wzięło udział ponad 600 osób! Najlepszy wśród panów okazał się Piotr Łobodziński, a wśród pań Zuzana Krchova z Czech.

Bieg Na Szczyt - wyniki 2018 (pierwsza piątka)

Kobiety:

1) Zuzana Krchova (04:40,30)

2) Dominika Ulfik-Wiśniewska (04:43,37)

3) Anna Ficner (04:44,07)

4) Iwona Wicha (04:48,75)

5) Dominika Stelmach (04:56,83)

Bieg Na Szczyt 2018 - relacja