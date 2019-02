Bieg Niepodległości 2018 Warszawa. Trasa i godziny startów największego biegu z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej

Bieg Niepodległości 2018 Warszawa rozpocznie się 11 listopada o godz. 11.11. W 100- lecie Wolności pobiegniemy na dystansie 10 km . Hasło przepowdnie wydarzenia to: "Let your freedom run!" - "Pozwólmy naszej wolności biec i trwać!" Bieg Niepodległości to jeden z największych biegów ulicznych w Polsce.

Zapisy internetowe na 30. Bieg Niepodległości 2018 Warszawa rozpoczęły się 6 października o godzinie 00:01 na stronie aktywnawarszawa . To wydarzenie nie tylko dla zaawansowanych biegaczy. Mogą wziąć w nim udział wszyscy ci, którzy chcą na sportowo uczcić wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości . Uwaga! Na największy bieg cyklu Warszawskiej Triady Biegowej obowiązuje limit uczestników do 20 000 .

Bieg Niepodległości 2018: godziny startów, wyniki

od 10:15:00 do 10:20:00 - start w biegu dodatkowym „Mila na stulecie” na dystansie 1918 metrów od 11:07:00 do 11:08:00 - zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz na wózkach z napędem pośrednim - handbike od 11:11:00 do 11:14:30 - biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/ od 11:15:00 do 11:19:30 - biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/ od 11:20:00 do 11:24:30 - biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/ od 11:25:00 do 11:29:30 - biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/ od 11:30:00 do 11:34:30 - biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/ od 11:35:00 do 11:39:30 - biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/ od 11:40:00 - zawodnicy Nordic Walking

Pakiety dla zawodników Biegu Niepodległości 2018

Od 6 października do 3 listopada opłata startowa za Bieg Niepodległości 2018 Warszawa wynosi 50 zł, od 4 listopada do 11 listopada – 60 zł. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy jest możliwy od dnia 15 października 2018 do dnia 09 listopada 2018 w godzinach pracy biura zawodów. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy jest możliwy od dnia 15 października 2018 do dnia 11 listopada 2018 w godzinach pracy biura zawodów.

Aby osobiście odebrać pakiet startowy należy okazać dowód osobisty/paszport oraz dowód wpłaty opłaty startowej. Możliwa jest również wysyła kurierska.

Utrudnienia w ruchu w czasie Biegu Niepodległości 2018

W godz. 5-16 zostanie wyłączona z ruchu al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do ul. M. Anielewicza oraz ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej. O godz. 9:30 zamknięte zostaną również obydwie jezdnie al. Jana Pawła II na odcinku od ul. M. Anielewicza do al. "Solidarności". Pozostałe odcinki trasy zostaną zamknięte w godz. 10:30-14.

Ruch ulicami: al. "Solidarności", Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Al. Jerozolimskimi, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu. Wróci do normy po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Wspólne świętowanie

Na uczestników Biegu Niepodległości 2018 Warszawa czekają dodatkowe atrakcje. Hala Gwardii przygotowała dla nich liczne niespodzianki. Każdy, kto pojawi się tam medalem 30. Biegu Niepodległości otrzyma specjalny bonus: 25% rabat dla uczestników Biegu Niepodległości. Wszystkie punkty ze zniżkami będą oznaczone polską flagą.