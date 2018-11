Bieg Niepodległości 2018 Warszawa. Zdjęcia i wyniki biegu z okazji stulecia niepodległości [ZDJĘCIA CZĘŚĆ 1]

Bieg Niepodległości 2018: trasa biegu

Bieg Niepodległości 2018 wystartował 11 listopada o godz. 11.11. W stulecie odzyskania wolności biegliśmy na dystansie 10 km. Hasło przewodnie wydarzenia to: "Let your freedom run!" - "Pozwólmy naszej wolności biec i trwać!" Bieg Niepodległości to jeden z największych biegów ulicznych w Polsce.

Trasa 30. Biegu Niepodległości przebiegała ulicami: Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Al. Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do Al. Niepodległości. Biegacze oraz zawodnicy na wózkach pośrednich nawracają w prawo na wysokości ul. Rakowieckiej. Zawodnicy Nordic Walking oraz zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych nawracają na wysokości ul. Koszykowej i biegną drugą stroną tych samych ulic.

W Tegorocznym Biegu Niepodległości wzięli udział również żołnierze Wojska Polskiego. W tym roku przypada bowiem nie tylko 100 rocznica Odzyskania Niepodległości, ale również 100 rocznica utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Żołnierze pomogą uczestnikom biegu stworzyć na trasie biegu biało – czerwoną flagę. Ze specjalnej strefy na dystansie 10 km wystartuje grupa 500 żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

Jednocześnie, 11.11 odbył się też specjalny bieg dla dzieci z roczników 2004 - 2008. Będą one mogły sprawdzić się na dystansie 1918 metrów w biegu „Mila na stulecie”.