Bieg Nocy Listopadowej 2018. Warszawiacy po raz kolejny upamiętnili Powstanie Listopadowe [ZDJĘCIA]

Bieg "Nocy" Listopadowej" jak co roku rozpoczął się na pograniczu dnia z nocą. I jak co roku upamiętniał Powstanie Listopadowe. W sobotę, 1 grudnia warszawiacy mieli jednak niełatwe zadanie - bieg jest wymagający kondycyjnie i zawiera elementy ekstremalne. 29 przeszkód zwieńczonych jest strzelaniem z broni długiej. A wszystko to po zmroku z wykorzystaniem latarek czołowych.

Bieg odbywa się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej i jest przygotowywany jest przez Weteranów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb MSWiA - Fundację SPRZYMIERZENI z GROM, WAT, BOA, SOP. Sprawdźcie nasze zdjęcia z biegu.