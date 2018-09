Już 16 września odbędzie się 6.edycja biegu po najmłodszym moście w stolicy.

Podobnie jak w ubiegłych latach mamy trasę atestowaną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA), a to oznacza, że można powalczyć o „życiówki” – mówi burmistrz Ilona Soja-Kozłowska. Tradycyjnie start i meta zlokalizowane będą w Parku Picassa. Zaprawionym w biegach trasa nie powinna sprawić trudności. Mogą jednak zdarzyć się niespodzianki, szczególnie, że pod koniec dystansu trzeba jeszcze zachować siły na dwa podbiegi na most Skłodowskiej-Curie, od strony ulicy Świderskiej oraz od ul. Farysa na Bielanach. Sprinterzy będą mieli szansę zabłysnąć na odcinku specjalnym na moście, a zdobycie nagrody będzie zależało od uzyskanego czasu netto. Ogólny limit czasu przewidziany na ukończenie biegu to 1,5 godziny, licząc od wystrzału startera.

Miasteczko biegowe

W trakcie trwania imprezy zapraszamy do miasteczka biegowego w Parku Picassa, dostępnego nie tylko dla uczestników wydarzenia, ale również dla tych co z bieganiem nie są za pan brat.

Utrudnienia

„Bieg przez Most” jest biegiem ulicznym dlatego czasowe utrudnienia wystąpią na ulicach Tarchomina i Nowodworów. Chwilę przed startem biegu, czyli przed godziną 11.00, zamknięte będzie skrzyżowanie ul. Świderskiej, Porajów oraz van Gogha. Po starcie sukcesywnie zamykane będą skrzyżowania wzdłuż ul. Świderskiej oraz Nowodworskiej i Odkrytej. Autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe. Utrudnienia dla kierowców nie będą dotyczyły samego most, gdyż trasa biegowa jest wyznaczona po ciągu pieszo-rowerowym. Za niedogodności przepraszamy.