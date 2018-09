Bieg przez Most 2018. Byliśmy z Wami na trasie zawodów \[ZDJĘCIA, część 1\]

W niedzielę 16 września, już po raz szósty odbył się Bieg przez Most. Uczestnicy mieli do pokonania 10 kilometrów ulicami Białołęki oraz mostem Marii Skłodowskiej-Curie. Największa impreza biegowa na Białołęce cieszy się bardzo dużą popularnością. W galerii poniżej znajdziecie zdjęcia z Biegu przez Most 2018.