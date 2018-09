Bieg przez Most 2018. Uczestnicy przebiegną 10 km ulicami Białołęki i trasą mostu Marii Skłodowskiej-Curie [TRASA,PROGRAM]

16 września już po raz szósty odbędzie się organizowany przez Urząd Dzielnicy Białołęka Bieg przez Most. Największa impreza biegowa na Białołęce zdobywa coraz większą popularność. Jak informują organizatorzy, wszystkie pakiety startowe na tegoroczny bieg zostały wyprzedane.

Dla wszystkich biegaczy i kibiców dostępne będzie miasteczko biegowe. Znajdą się w nim strefa dla dzieci z licznymi atrakcjami dla najmłodszych oraz strefa chill out, w której zawodnicy będą mogli zrelaksować się po biegu.

Bieg przez most Białołęka 2018 - trasa

Bieg rozpocznie się w niedzielę 16 września o godz. 11 w okolicy Parku Picassa i Białołęckiego Ośrodka Kultury. Zawodnicy będą mieli do pokonania 10-kilometrowy odcinek wzdłuż ulic: Świderskiej, Nowodworskiej i Odkrytej aż do ul. Ordonówny i z powrotem w kierunku Mostu Północnego.

Tak jak w poprzednich latach, uczestnicy będą mogli pobiec w dodatkowej klasyfikacji na 3-kilometrowym odcinku specjalnym na moście Marii Skłodowskiej-Curie (z nawrotem po bielańskiej stronie ulicami Prozy i Farysa). Dla najszybszych w tej klasyfikacji organizatorzy przewidzieli dodatkowe nagrody.

Szczegółowy przebieg trasy można zobaczyć na mapce zamieszczonej na stronie Bieg przez most na Facebooku.

Bieg przez most 2018 - nagrody

Każdy biegacz po przekroczeniu linii mety otrzyma medal VI edycji Biegu przez Most. Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli nagrody ufundowane przez partnerów imprezy - m.in. zestawy kosmetyków Lancome, vouchery do restauracji Bierhalle, karnety na wejścia do sali zabaw Fikołki i vouchery do sklepów 4Faces.

Bieg przez most 2018 - utrudnienia

Mieszkańcy Białołęki muszą liczyć się z utrudnieniami w związku z organizacją Biegu przez Most. Podczas trwania imprezy ruch na całej jego trasie zostanie wstrzymany. Oznacza to, że 16 września na czas trwania biegu wyłączone z ruchu zostaną ulice: Świderska, Nowodworska i Odkryta (do ul. Ordonówny).