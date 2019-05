Bieg SGGW 2019. Prolog Biegu Ursynowa za nami. Tak walczyliście na trasie [ZDJĘCIA]

W ramach Biegu SGGW 2019 odbyło się także kilka innych, mniejszych wydarzeń. Był to prolog XII Biegu Ursynowa. W niedzielę 12 maja na terenie SGGW odbyły się także: bieg dzieci w wieku do 6 lat na dystansie ok. 200 m, bieg dzieci w wieku 7-11 lat na dystansie ok. 400 m, bieg dzieci w wieku 12-15 lat na dystansie ok. 1 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km.

