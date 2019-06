Bieg Ursynowa 2019. Biegacze po raz 13. pobiegli aleją Komisji Edukacji Narodowej. Zobaczcie fotorelację [ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW]

Bieg Ursynowa 2019. W sobotę, 15 czerwca, w alei Komisji Edukacji Narodowej odbyła się 13. edycja Biegu Ursynowa. Uczestnicy wydarzenia zmierzyli się z dystansem 5 kilometrów, który musieli pokonać w maksymalnie 45 minut. Jak co roku, pasjonatom biegania towarzyszyło hasło ''Yes, I KEN''. Biegliście? Szukajcie się w naszej galerii! Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do albumu.