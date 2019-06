Bieg Ursynowa 2019, Warszawa. 15 czerwca odbędzie się 13. edycja zawodów

Bieg Ursynowa 2019 - trasa znów będzie bardzo szybka

W tym roku, podobnie jak w poprzednich, zawodnicy pobiegną aleją KEN - główną arterią Ursynowa. Dużym atutem 5-kilometrowej trasy jest niewielka liczba zakrętów, co daje zawodnikom możliwość poprawienia rekordów życiowych, a osobom pragnącym rozpocząć przygodę z bieganiem świetną okazję do sprawdzenia swoich możliwości. W osiągnięciu wymarzonego celu pomogą pacemakerzy, którzy będą prowadzić uczestników na czasy od 18 do 30 minut (co minutę). Limit czasu na pokonanie trasy to aż 45 minut, więc każdy uczestnik powinien dać radę w myśl hasła biegu: „Yes I KEN”.

