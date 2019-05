Bieg Wegański 2019, Warszawa. Zdjęcia uczestników biegów na 5, 10 i 21,1 kilometrów [GALERIA]

Bieg Wegański to wydarzenie gromadzące biegaczy, którzy są weganami, wegetarianami, “vegan friendly” albo po prostu interesuje ich etyczny lub “pro-zdrowotny” aspekt weganizmu. Bieg jest manifestacją filozofii świadomego życia. Wynik nie jest najważniejszy, liczy się dobra zabawa. - Piszą do nas osoby, które po udziale w zawodach, zmieniły swoje nawyki żywieniowe. Albo całkowicie przeszły na weganizm, albo dodały do swojej diety nowe produkty, przede wszystkim więcej kasz i warzyw, dokonując często takich "małych odkryć" kulinarnych. Cieszy nas też, że wielu wegan, chcąc wesprzeć wydarzenie, zaczęło regularnie biegać. Niech się niesie! - mówi Violetta Domaradzka, organizatorka biegu.