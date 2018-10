Biegnij Warszawo 2018. Kultowe wydarzenie wróciło do stolicy [ZDJĘCIA]

Biegnij Warszawo to ścisła czołówka imprez biegowych w Warszawie. Co roku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. W każdej edycji wydarzenia bierze bowiem udział blisko 10 tys. uczestników.

W tym roku trasa przebiegała przez centralne ulice stolicy. Rozpoczęła się przy ul. Czerniakowskiej. Czas na pokonanie dystansu wyniósł 2 godziny. Każdy uczestnik mógł więc pokonać ją we własnym tempie. Ale to nie wszystko. Jak co roku i tym razem imprezie towarzyszyła akcja "Maszeruję-Kibicuję". Uczestnictwo polega na przejściu marszem 5-kilometrowej pętli, wyznaczonej obok trasy biegu. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą dopingować innych będąc jednocześnie w ruchu.

