Biegnij Warszawo 2018. Trasa, data, utrudnienia w ruchu [INFORMATOR]

Biegnij Warszawo to impreza, która szybko staje się jednym z najbardziej charakterystycznych biegów w Warszawie. Bardzo szybka trasa, optymalny dystans 10 kilometrów i świetna okazja, żeby pobić swoją życiówkę. To też ścisła czołówka imprez biegowych w Warszawie ze względu na frekwencję: co roku ulicami Śródmieścia biegnie blisko 10 tysięcy uczestników.

Opłata rejestracyjna Biegnij Warszawo 2018 wynosi 89 PLN w przypadku pakietów zakupionych do końca września. Między 1 a 6 października opłata rejestracyjna będzie wynosić 99 złotych.