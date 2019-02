Big Adriano, Chmielna. Kultowa pizzeria otworzyła drugi lokal w Warszawie. Tym razem w samym centrum

Big Adriano, Chmielna - otwarcie

Na chmielnej powstał drugi lokal pizzerii Big Adriano. To pierwsze w Warszawie, Polsce i najprawdopodobniej, Europie pizzeria oferująca chicagowski specjał - pizzę typu deep dish, pieczoną w wysokiej brytfance, z mnóstwem sera, ogromną porcją wyrośniętego ciasta i dodatkami. Pierwsza pizzeria Big Adriano powstała w 2016 w Ursusie i od samego otwarcia cieszyła się sporą popularnością. Od 4 lutego mieszkańcy Warszawy mogą odwiedzić pizzerię także przy chmielnej.

Big Adriano, Chmielna - menu

W przeciwieństwie do lokalu przy Dzieci Warszawy, na Chmielnej nie ma obsługi kelnerskiej, a zamówienia składane i odbierane są przy ladzie. Na razie w menu dostępne są tylko napoje i małe pizze typu deep dish (w pierwszym z lokali menu obejmuje pizzę w różnych rozmiarach i wariantach. Wnętrze lokalu, podobnie, jak w przypadku pizzerii przy Dzieci Warszawy, nawiązuje klimatem do amerykańskiego “diner” czyli baru szybkiej obsługi, w którym królują skórzane sofy, charakterystyczne kraciaste obrusy i elementy dekoracji nawiązujące do amerykańskiej kultury popularnej.

Nie inaczej jest na Chmielnej, gdzie królują czerwone kanapy i charakterystyczna tapeta wykonana z gazet. Nasz fotoreporter odwiedził Big Adriano na chwilę przed otwarciem. Oto jak prezentuje się lokal wewnątrz.